Партизаны поджигают на Украине заводы, пускают под откос поезда, убивают укронацистов. На Украине ширится пророссийское партизанское движение, которое уже приступило к открытым действиям против войск киевского режима, нарушая снабжение и коммуникации укронацистов в тылу.