Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Традиции Ковпака живы

Традиции Ковпака живы

Партизаны поджигают на Украине заводы, пускают под откос поезда, убивают укронацистов. На Украине ширится пророссийское партизанское движение, которое уже приступило к открытым действиям против войск киевского режима, нарушая снабжение и коммуникации укронацистов в тылу.

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