Вышел атмосферный трейлер самого крупного DLC для Vampire Survivors, которое добавит в игру контент из CastlevaniaСтудия poncle опубликовала трейлер с точной датой выхода дополнения Ode to Castlevania для популярного рогалика Vampire Survivors, в котором в игру добавят более 40 новых видов оружия, больше 20 новых персонажей, свыше 30 новых композиций, а также самую большую карту, которая когда-либо выходила для игры.