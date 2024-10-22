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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел атмосферный трейлер самого крупного DLC для Vampire Survivors, которое добавит ...

Вышел атмосферный трейлер самого крупного DLC для Vampire Survivors, которое добавит ...

Вышел атмосферный трейлер самого крупного DLC для Vampire Survivors, которое добавит в игру контент из CastlevaniaСтудия poncle опубликовала трейлер с точной датой выхода дополнения Ode to Castlevania для популярного рогалика Vampire Survivors, в котором в игру добавят более 40 новых видов оружия, больше 20 новых персонажей, свыше 30 новых композиций, а также самую большую карту, которая когда-либо выходила для игры.

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