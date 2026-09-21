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Дина Аверина стала мамой, а роман Арины с фигуристом закончился на фоне тяжёлого периода

Дина Аверина стала мамой, а роман Арины с фигуристом закончился на фоне тяжёлого периода

Дину и Арину Авериных долго воспринимали только вместе. Близнецы выходили на ковёр в один период, становились многократными чемпионками мира по художественной гимнастике и одновременно завершили карьеру в феврале 2024 года.

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