Выставка юных дизайнеров – призеров премии Росприроднадзора открылась в Санкт-Петербурге

27 ноября в Санкт-Петербурге в галерейном пространстве «Мойка, 104» открылась выставка «Объект наследия», посвященная проблемам экологии, сообщает пресс-центр Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».
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