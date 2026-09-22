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Царьград

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«Солар»: Тупиков призвал использовать только корпоративные ноутбуки

«Солар»: Тупиков призвал использовать только корпоративные ноутбуки

Директор по информационной безопасности «Солар» Вячеслав Тупиков рассказал об опасностях использования личных устройств для работы с данными компании.

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