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ОКТЯБРЬ — ВРЕМЯ ВЫЯСНЕНИЙ, КОНФЛИКТОВ И СОГЛАСИЯ

ОКТЯБРЬ — ВРЕМЯ ВЫЯСНЕНИЙ, КОНФЛИКТОВ И СОГЛАСИЯ

ОКТЯБРЬ — ВРЕМЯ ВЫЯСНЕНИЙ, КОНФЛИКТОВ И СОГЛАСИЯ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ОКТЯБРЬ 2021Г. В октябре сразу 4 судьбоносные планеты разворачиваются с попятного в директное движение, и это скажется на ходе событий в социальной и личной жизни людей.

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