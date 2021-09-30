ОКТЯБРЬ — ВРЕМЯ ВЫЯСНЕНИЙ, КОНФЛИКТОВ И СОГЛАСИЯ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ОКТЯБРЬ 2021Г. В октябре сразу 4 судьбоносные планеты разворачиваются с попятного в директное движение, и это скажется на ходе событий в социальной и личной жизни людей.