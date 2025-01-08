Подрыв электромобиля Cybertruck у отеля Трампа готовили с помощью ChatGPT

Подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck у отеля, принадлежащего избранному президенту США Дональду Трампу в Лас-Вегасе (штат Невада) при подготовке преступления использовал генеративный искусственный интеллект (ИИ) ChatGPT.
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