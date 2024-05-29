Захарова: Киев оттолкнул русскоязычные регионы, развязав против них войну

Global Look Press/Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com После госпереворота на Украине в 2014 году киевский режим под руководством Запада оттолкнул от себя русскоязычные региона и развязал от них войну с терактами и обстрелами, что и запустило процесс воссоединения с Россией, заявила во время выступления на форуме Российского военно-исторического общества (РВИО) в Луганске официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.