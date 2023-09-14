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Карпин о сборной: «У нас есть задача побеждать, но не любой ценой. Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева? Чтобы обыграть Катар? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты?»

Карпин о сборной: «У нас есть задача побеждать, но не любой ценой. Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева? Чтобы обыграть Катар? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты?»

– Конечно, у нас стоит задача побеждать в товарищеском матче. Как ее может не стоять, когда выходишь на поле?  Да, не любой ценой.

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