Руководитель ТГК-14 объявил голодовку

Председатель совета директоров и совладелец крупнейшей энергокомпании ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев, обеспечивающей теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье, объявил голодовку после задержания по подозрению в особо крупном мошенничестве.