Руководитель ТГК-14 объявил голодовку

Председатель совета директоров и совладелец крупнейшей энергокомпании ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев, обеспечивающей теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье, объявил голодовку после задержания по подозрению в особо крупном мошенничестве.
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