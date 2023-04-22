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Греческий премьер Мицотакис призвал президента Сакелларопулу распустить парламент

Греческий премьер Мицотакис призвал президента Сакелларопулу распустить парламент

Глава греческого кабинета министров Кириакос Мицотакис обратился к лидеру страны Катерине Сакелларопулу с призывом относительно членов местного парламента.

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