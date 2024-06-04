Ликвидировали тех диверов. Но это не всё. 3. кий ради пиара засветил пилотов F-16. Фото прилагается. Пиар это святое Ну вот и случилось то, о чем я (да и не только я ) мечтал много лет.
"Пилоты на очереди?" Наши отомстили за Гиви и Моторолу
Комментарии
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ninikooo Митусова
Спасибо, парни! Бейте эту сволоту нещадно- «перевоспитанию они не подлежат, мерзость у них в крови».
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17 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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15 час.
ondo mba teodoro
Cierto todo lo dicho aquí. Si no reacciona la Federación Rusa, no os tendrán miedo.
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11 час.
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