Названы лучшие места для весенней рыбалки в Оренбургской области

В Оренбургской области есть множество водоемов, где с наступлением весны можно успешно порыбачить. Несмотря на то, что ледостав еще не полностью закончился и продолжает представлять определенную опасность, рыбаки не упускают возможности отправиться на поиски мест с обильным клевом.
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