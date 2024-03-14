Названы лучшие места для весенней рыбалки в Оренбургской области

В Оренбургской области есть множество водоемов, где с наступлением весны можно успешно порыбачить. Несмотря на то, что ледостав еще не полностью закончился и продолжает представлять определенную опасность, рыбаки не упускают возможности отправиться на поиски мест с обильным клевом.