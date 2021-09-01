Происшествия

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МВД России подготовило видеопроект ко Дню знаний

МВД России подготовило видеопроект ко Дню знаний

Первого сентября сотни тысяч первоклашек впервые пойдут в школу. Во всех регионах страны дети и их родители с волнением ждут День знаний.

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