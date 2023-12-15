Шольц попросил Орбана попить кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Венгрия выступала против переговоров с Украиной о её членстве в Евросоюзе.фото: bundeskanzler.de--> Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сходить за кофе, пока остальные страны Евросоюза будут согласовывать начало переговоров с Украиной о её вступлении в союз.