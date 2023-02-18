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Турагенты зафиксировали падение продаж туров в Турцию на лето на 25%

Турагенты зафиксировали падение продаж туров в Турцию на лето на 25%

Представители туристического бизнеса зафиксировали падение продаж пляжных и экскурсионных туров на турецкую территорию после землетрясения 6 февраля, однако отказов от уже запланированных поездок за прошедшие 10 суток было направлено не так много.

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