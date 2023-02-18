Турагенты зафиксировали падение продаж туров в Турцию на лето на 25%

Представители туристического бизнеса зафиксировали падение продаж пляжных и экскурсионных туров на турецкую территорию после землетрясения 6 февраля, однако отказов от уже запланированных поездок за прошедшие 10 суток было направлено не так много.
Представители туристического бизнеса зафиксировали падение продаж пляжных и экскурсионных туров на турецкую территорию после землетрясения 6 февраля, однако отказов от уже запланированных поездок за прошедшие 10 суток было направлено не так много.
Свежие комментарии