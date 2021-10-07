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Несколько регионов России ввели обязательную вакцинацию и QR-коды

Несколько регионов России ввели обязательную вакцинацию и QR-коды

Обязательную вакцинацию и новые ограничения из-за коронавируса объявляют всё больше регионов. Рост числа заболевших вынудил власти Вологодской, Воронежской, Рязанской областей и Удмуртии сделать вакцинацию обязательной для работников некоторых сфер.

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