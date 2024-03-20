Audi отказывается от своей запутанной схемы именования автомобилей

Audi запутала поклонников в 2017 году, когда представила двузначную схему именования всей линейки. Терминология основана на мощности: от «30» для автомобилей мощностью 109-128 лошадиных сил до «70» для автомобилей мощностью не менее 536 л.
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