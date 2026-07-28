НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Әлмәт язучылары «Ура, авылга!» проектында катнашучылар белән татарча иң озын сүз эзләде

Әлмәт язучылары «Ура, авылга!» проектында катнашучылар белән татарча иң озын сүз эзләде

Бүген Әлмәт язучылары Рәмзия Габделхакова, Людмила Аланлы һәм Равил Сабыр Чирмешән районы Әмир авылы мәдәният йортында «Ура, авылга!» проекты буенча оештырылган милли аланда (лагерьда) булып, балалар белән аралашып кайттылар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии