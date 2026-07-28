Әлмәт язучылары «Ура, авылга!» проектында катнашучылар белән татарча иң озын сүз эзләде

Бүген Әлмәт язучылары Рәмзия Габделхакова, Людмила Аланлы һәм Равил Сабыр Чирмешән районы Әмир авылы мәдәният йортында «Ура, авылга!» проекты буенча оештырылган милли аланда (лагерьда) булып, балалар белән аралашып кайттылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии