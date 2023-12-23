Жители Смоленской области пожаловались Владимиру Путину на проблемы с электроснабжением

Сообщение от смолян появилось в ходе прямой линии с Владимиром Путиным Во время подведения итогов года с президентом Российской Федерации на экране вывелось сообщение от жителей Смоленской области со следующим содержанием «Живем почти без электричества, наши обращения ничего не изменили, осталась надежда только на вас.