Жители Смоленской области пожаловались Владимиру Путину на проблемы с электроснабжением

Сообщение от смолян появилось в ходе прямой линии с Владимиром Путиным Во время подведения итогов года с президентом Российской Федерации на экране вывелось сообщение от жителей Смоленской области со следующим содержанием «Живем почти без электричества, наши обращения ничего не изменили, осталась надежда только на вас.
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