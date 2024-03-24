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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Гримальдо: «Мы должны бороться за искоренение расизма, чтобы это не случилось с Винисиусом или другим игроком»

«Смотреть на это не очень приятно. Мы должны продолжать бороться за искоренение расизма, чтобы это не случилось с Винисиусом или любым другим игроком», – заявил защитник «Байера» и сборной Испании.

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