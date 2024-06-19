Ростех
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Ростех

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Ростех создал уникальные супернадежные сплавы для морских двигателей будущего

Ростех создал уникальные супернадежные сплавы для морских двигателей будущего

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) разработали два новых коррозионностойких жаропрочных сплава для производства лопаток морских газотурбинных двигателей.

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