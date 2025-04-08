Петербург стал одним из лидеров по числу участников «Тотального диктанта»

Его написали 7839 жителей Северной столицы В рамках «Тотального диктанта» 1,3 миллиона человек в 57 странах мира написали текст Марины Москвиной на 22 национальных языках, сообщили сегодня в пресс-службе Российского книжного союза.
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