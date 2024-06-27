Утренние пробки в Подмосковье оценили в 3 балла 27 июня

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах одновременно находятся 948 тысяч машин — это выше обычных значений для этого времени суток.
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