В Республике Марий Эл полицейские организовали и провели профилактическое мероприятие в рамках акции «Чистое поколение-2024»

В период с 8 по 17 апреля 2024 года на территории республики проводится первый этап федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции под условным наименованием «Чистое поколение – 2024».
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