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Иранский Press TV показал сюжет о попавшей в базу «Миротворца» девочке Фаине из ЛНР

Иранский Press TV показал сюжет о попавшей в базу «Миротворца» девочке Фаине из ЛНР

Иранский телеканал Press TV подготовил сюжет об украинской скандальной базе «Миротворец». Авторы материала указали, что в список попадают дети Одной из героинь сюжета оказалась 13-летняя писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова.

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