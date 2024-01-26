Колючка Эббота. Россияне начали придумывать мемы про Техасскую народную республику

У гегемона небольшие неприятности. Ну, как небольшие. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.