Колючка Эббота. Россияне начали придумывать мемы про Техасскую народную республику

У гегемона небольшие неприятности. Ну, как небольшие. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями по ситуации вокруг демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой для предотвращения наплыва нелегальных мигрантов.
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