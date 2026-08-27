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«Я человек въедливый, перфекционист»: Андрей Губин разрешил бойз-бэнду «Жара» записать кавер на свой хит 2002 года «Девушки, как звёзды»

«Я человек въедливый, перфекционист»: Андрей Губин разрешил бойз-бэнду «Жара» записать кавер на свой хит 2002 года «Девушки, как звёзды»

Андрей Губин поддержал молодёжный бойз-бэнд «Жара». Музыканты получили от певца разрешение записать кавер на его хит «Девушки, как звёзды», вышедший в 2002 году.

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