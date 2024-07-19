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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Опелка вышел в полуфинал ATP на первом турнире после 23-месячного перерыва

Опелка вышел в полуфинал ATP на первом турнире после 23-месячного перерыва

Рейлли Опелка в четвертьфинале в Ньюпорте обыграл Маккензи Макдональда – 4:6, 6:3, 6:4. Американец провел третий матч на уровне ATP с августа 2022-го (четвертый, учитывая «Челленджеры»).

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