В Иркутске ищут пропавшего подростка 15-ти лет

Полиция Иркутска ведет поиски 15-летнего Сергея Липасова. И просит о содействии. Мама мальчика рассказала, что последний раз сына видели утром 1 февраля в районе автовокзала на улице Октябрьской Революции, затем подросток ушел в неизвестном направлении.
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