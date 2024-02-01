В Иркутске ищут пропавшего подростка 15-ти лет

Полиция Иркутска ведет поиски 15-летнего Сергея Липасова. И просит о содействии. Мама мальчика рассказала, что последний раз сына видели утром 1 февраля в районе автовокзала на улице Октябрьской Революции, затем подросток ушел в неизвестном направлении.