Майорка: сон или реальность

В моем глубоком детстве, в то время, когда я еще обещал хорошо учиться и даже сам этого хотел, Канары, Багамы, а также Майорка находились в одном месте — где-то за чертой обычного человеческого быта, в условиях райской беззаботности.
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