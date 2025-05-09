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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» сравнял счет в серии с «Каролиной», выиграв 2-й матч (3:1). Уилсон стал 1-й звездой с 1+1

«Кэпиталс» выиграли дома 2-й матч противостояния со счетом 3:1. Первой звездой признан Том Уилсон, набравший 2 (1+1) очка в этой игре.

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