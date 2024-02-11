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Эксперт дал советы, как выбрать квартиру в новостройке

При выборе квартиры в новостройке стоит учитывать ряд факторов, таких как репутация застройщика и инфраструктура района, рассказал CEO «Авахо», эксперт в области недвижимости Владимир Ковалевский в беседе с «Известиями».

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