Эксперт дал советы, как выбрать квартиру в новостройке

При выборе квартиры в новостройке стоит учитывать ряд факторов, таких как репутация застройщика и инфраструктура района, рассказал CEO «Авахо», эксперт в области недвижимости Владимир Ковалевский в беседе с «Известиями».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии