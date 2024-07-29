В Mercedes назвали вероятную причину недовеса машины Джорджа Рассела

В Mercedes назвали вероятную причину недовеса машины Джорджа РасселаLAT Images / MercedesГлавный гоночный инженер Mercedes Энди Шовлин рассказал, что на данный момент команда не знает точных причин недовеса, из-за которого дисквалифицировали Джорджа Рассела.
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