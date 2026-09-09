Best Tuxedo Fabrics for Different Seasons

Why Fabric Weight Matters More Than People ThinkSpring: Lightweight Wool and Wool BlendsSummer: Tropical Wool, Linen Blends, and MohairFall: Medium-Weight Wool and Subtle TextureWinter: Heavyweight Wool, Barathea, and VelvetA Quick Note on Color and SeasonGetting the Fit Right, Regardless of SeasonThe Bottom Line .
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