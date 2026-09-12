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Спорт Уик-Энд

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Денис ПОПОВ высказался о том, что можно ждать от субботнего матча «Зенита» с «Локомотивом»

Денис ПОПОВ высказался о том, что можно ждать от субботнего матча «Зенита» с «Локомотивом»

Закручивающуюся интригу чемпионата России «Спорт уик-энд» обсудил с экс-форвардом московского ЦСКА, бывшим главным тренером «Уфы» и новороссийского «Черноморца» Денисом Поповым.

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