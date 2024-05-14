«Если хотят — будет»: Лавров заявил о готовности России начать тотальную войну с Западом

Выдвинутый на пост главы МИД Сергей Лавров заявил, что с Москвой не выстроить диалог ультиматумами. «Если хотят на поле боя — будет» Сергей Лавров провёл крайне резкое выступление в ходе консультации в Совете Федерации по поводу назначения его на должность главы Министерства иностранных дел России.
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