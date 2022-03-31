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Кармическая неизбежность матриархата

Кармическая неизбежность матриархата

На протяжении всего своего существования человечество пыталось отыскать секрет счастья. Наблюдая историю человеческих заблуждений и ошибок, мы можем сделать вывод, что эти поиски увенчиваются, как правило, внедрением в массовое сознание очередного свода простейших рецептов, пригодных лишь для манипулирования людьми и насильственного изменения окружающей действительности в соответствии с нашими вкусами, капризами и представлениями о том, каким должен быть, по нашему мнению, этот мир.

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