Соединенные Штаты Америки: один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате перестрелки в квартале 700 на Норт-Кристиана-авеню, недалеко от Гумбольдт-парка в Чикаго, штат Иллинойс, во второй половине дня 13 сентября.