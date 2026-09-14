Соединенные Штаты Америки: один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате перестрелки в квартале 700 на Норт-Кристиана-авеню, недалеко от Гумбольдт-парка в Чикаго, штат Иллинойс, во второй половине дня 13 сентября.
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