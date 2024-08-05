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Дальнобойщиков в России становится всё меньше - не помогают и хорошие зарплаты

Дальнобойщиков в России становится всё меньше - не помогают и хорошие зарплаты

В России водители-дальнобойщики зарабатывают около 300 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

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