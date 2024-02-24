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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Трамп поддержал Путина, отдавшего предпочтение Байдену как президенту

Для России Джо Байден на посту президента США предпочтительней любого другого кандидата. Об этом заявил бывший глава Штатов Дональд Трамп, так он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который посчитал, что Байден более выгоден для сотрудничества.

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