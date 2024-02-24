Трамп поддержал Путина, отдавшего предпочтение Байдену как президенту

Для России Джо Байден на посту президента США предпочтительней любого другого кандидата. Об этом заявил бывший глава Штатов Дональд Трамп, так он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который посчитал, что Байден более выгоден для сотрудничества.