Трусова призналась, что уже никогда не прыгнет пять четверных

Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Игнатова (до замужества — Трусова) считает, что после рождения ребенка уже не сможет вернуться к прежней физической форме, которая позволяла ей исполнять пять четверных прыжков в одной программе.