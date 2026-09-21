Трусова призналась, что уже никогда не прыгнет пять четверных

Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании Александра Игнатова (до замужества — Трусова) считает, что после рождения ребенка уже не сможет вернуться к прежней физической форме, которая позволяла ей исполнять пять четверных прыжков в одной программе.
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