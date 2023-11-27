Рэпер Morgenshtern закрыл свой музыкальный лейбл Bugatti Music. Лейбл просуществовал всего год, но рэпер заявил, что работой, сделанной в звукозаписывающей компании, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.
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