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Культуромания

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Morgenshtern* закрыл свой музыкальный лейбл

Morgenshtern* закрыл свой музыкальный лейбл

Рэпер Morgenshtern закрыл свой музыкальный лейбл Bugatti Music. Лейбл просуществовал всего год, но рэпер заявил, что работой, сделанной в звукозаписывающей компании, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

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