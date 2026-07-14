Названы 8 продуктов на завтрак, которые не повышают уровень сахара в крови

Некоторые привычные продукты для завтрака могут приводить к резкому повышению уровня сахара в крови. Специалисты по питанию рекомендуют выбирать блюда, в которых сочетаются белок, клетчатка и полезные жиры — такая комбинация помогает замедлить усвоение углеводов и дольше сохранять чувство сытости.