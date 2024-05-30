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Царьград

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Истребители F-16, которые так долго собирали по всей Европе для ВСУ, были уничтожены ещё до своего первого боевого вылета, если верить сообщениям в Телеграм-каналах.

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СЕРГЕЙ Лютов
Радует, если действительно ТАК!
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