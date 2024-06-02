Сенатор Джабаров ответил Зеленскому, назвавшему КНР инструментом в руках Путина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Китай якобы является инструментом в руках Владимира Путина из-за отказа посещать саммит в Швейцарии.
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