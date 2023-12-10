Врач-косметолог Макарова рассказала о негативном изменении с лицом из-за алкоголя Врач-косметолог Татьяна Макарова: употребление алкоголя способствует отечности лица, причем такой отек имеет накопительный эффект.
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