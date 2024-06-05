В Сириусе пройдет баскетбольный фестиваль В Спортивном парке с 7 по 9 июня состоятся международные соревнования Sirius Cup и чемпионат России.
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В Сириусе пройдет баскетбольный фестиваль В Спортивном парке с 7 по 9 июня состоятся международные соревнования Sirius Cup и чемпионат России.