Пенсионеру грозит психушка за жестокое убийство брата (18+)

Невменяемый 73-летний пенсионер после распития алкоголя жестоко убил своего двоюродного брата — прокуратура Читинского района направила в суд дело для психического лечения мужчины, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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