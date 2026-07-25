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Царьград

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Axios: Оман и Иран могут достичь судоходного соглашения в выходные

Axios: Оман и Иран могут достичь судоходного соглашения в выходные

Оман и Иран обсуждают в Тегеране возобновление судоходства в Ормузском проливе. Трамп отложил удары по Ирану в ожидании результата переговоров, которые могут завершиться в выходные.

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